O atropelamento aconteceu na noite deste domingo (9), na BR-101, nas proximidades do bairro da Matinha, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife

Delegado aposentado morre após ser atropelado na BR-101, em Abreu e Lima (Foto: Arquivo Pessoal)

Um delegado aposentado da Polícia Civil de Pernambuco, de 66 anos, identificado como Reginaldo Lopes da Silva, morreu após ser atropelado na BR-101, nas proximidades do bairro da Matinha, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, na noite deste domingo (9).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Reginaldo tentava atravessar a rodovia quando foi atingido pelo carro. Ele morreu no local, sem chance de socorro.

Ainda segundo a PRF, o motorista do veículo, um homem de 44 anos, permaneceu no local para prestar apoio e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O motorista do carro foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento sobre o ocorrido.

Reginaldo Lopes era delgado aposentado da Polícia Civil do Estado, advogado e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PE), Subseção Paulista.

Em nota, a corporação informou que o caso, registrado como atropelamento, está sob a responsabilidade da Delegacia de Paulista. “As investigações seguem em andamento.”

Nota da OAB/PE

Através de nota publicada nas redes sociais, a OAB Paulista lamentou a morte do Dr. Reginaldo Lopes da Silva e estendeu as solidariedades aos familiares e amigos.

“O presidente do órgão, Diogo de Almeida Espíndola, decreta luto oficial de três dias em memória”, afirmou.

