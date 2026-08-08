Homem e dois filhos adolescentes morrem em acidente na BR-232, no Agreste

Acidente aconteceu por volta das 18h, quando o carro teria acessado a contramão da rodovia

Colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou três mortos no Km 151,3 da BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco (Divulgação/PRF)

Uma colisão frontal entre um carro e uma carreta deixou três pessoas mortas no km 151,3 da BR-232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco, na noite desta sexta-feira (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas eram um homem de 49 anos e seus dois filhos adolescentes.

O acidente aconteceu por volta das 18h, quando o carro teria acessado a contramão da rodovia. “A carreta ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a colisão”, informou a PRF.

O motorista e os dois passageiros do carro morreram no local. O motorista da carreta, por sua vez, não ficou ferido. “Ele permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi normal”, destacou a corporação.

A rodovia ficou totalmente interditada das 18h20 às 22h30. Além da PRF, equipes do Corpo de Bombeiros, do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil estiveram no local. O caso será investigado pela Polícia Civil.