Acidente deixa mulher ferida e lança moto para debaixo de ônibus em Joana Bezerra, no Recife

Colisão aconteceu em frente ao Fórum Rodolfo Aureliano e a moto foi parar debaixo de um ônibus após a batida

Moto ficou presa embaixo de ônibus durante acidente (Foto: Karol Rodrigues/DP Foto)

Uma motociclista de 26 anos ficou ferida após se envolver em um acidente com um carro na tarde desta segunda-feira (3), em frente ao Fórum Rodolfo Aureliano, na Avenida Desembargador Guerra Barreto, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife.

Segundo os envolvidos, a colisão ocorreu por volta das 14h, no momento em que o motorista de um carro realizava a conversão à esquerda. Com o impacto, a motocicleta foi lançada para baixo de um ônibus que passava pelo local.

A motociclista Vitória Santos sofreu escoriações no joelho, tornozelo, braço e cintura. Ela também relatou dores na cabeça e nos dentes após a queda. Apesar dos ferimentos, afirmou que não pretendia procurar atendimento médico imediatamente.

Autônoma, Vitória contou que utiliza a motocicleta para trabalhar com a venda de doces. O veículo havia sido comprado há cerca de quatro meses e, segundo ela, ainda está sendo pago.

“O sinal estava aberto para mim. Eu tentei frear e buzinei, mas acabei batendo. Estou muito preocupada. Não consegui nem pegar a moto depois do acidente porque ela está embaixo do ônibus, relatou.

O motorista do carro, José Ricardo, permaneceu no local após a colisão e afirmou que assumirá os custos do acidente. “Foi excesso de confiança da minha parte. Eu não percebi que o semáforo do outro sentido estava aberto. Não vi a motocicleta e, quando entrei para fazer a conversão, aconteceu a colisão. Vou arcar com todos os custos”, disse.

Ele também informou que acionou a seguradora, mas que ainda aguarda a definição sobre os reparos. Segundo ele, o motorista do ônibus envolvido na ocorrência comunicou a empresa responsável pelo coletivo e os passageiros precisaram desembarcar para seguir viagem em outro veículo.

Apesar do susto e dos danos materiais, a motociclista não sofreu ferimentos considerados graves.

Acidentes

Uma média de 20 vítimas de sinistros envolvendo motocicletas é atendida diariamente nos principais hospitais públicos da Região Metropolitana do Recife.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) mostram que, entre janeiro e julho deste ano, 4.054 pessoas feridas em acidentes com motos deram entrada nos hospitais da Restauração (HR), Otávio de Freitas (HOF), Getúlio Vargas (HGV), Miguel Arraes e Dom Hélder.

De acordo com o levantamento, 81,6% das vítimas haviam cometido algum tipo de infração de trânsito. Entre elas, 1.252 condutores (30,9% do total) não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, 23,3% não utilizavam capacete, 17,6% conduziam sob efeito de álcool e 9,8% trafegavam em velocidade acima da permitida.

O perfil mais frequente entre as vítimas é o de homens jovens. Na faixa etária de 20 a 29 anos, foram registrados 1.204 atendimentos, enquanto entre homens de 30 a 39 anos houve 793 casos.

No recorte por sexo, os homens representam a maior parte das vítimas, com 3.288 atendimentos, contra 742 envolvendo mulheres.