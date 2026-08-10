Homem é asfixiado e leva tapa no rosto durante abordagem policial no Agreste de Pernambuco

Vídeos mostram um PM pressionando o pescoço do suspeito, que oferecia resistência ao ser algemado. Em outro momento, o homem leva um tapa no rosto de outro policial. Caso aconteceu neste sábado (08), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco

A PMPE afirmou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela corporação para avaliar excessos na intervenção. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um homem levou um tapa no rosto e teve o pescoço pressionado contra o chão durante uma abordagem policial neste sábado (08), em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que três policiais militares tentam conter um suspeito, que oferece resistência para ser algemado.

Durante a tentativa de imobilizar o suspeito, um dos policiais pressiona o pescoço do homem com um braço, dificultando a respiração do indivíduo. Durante esse ocorrido, é possível ouvir um dos agentes orientando que a pressão fosse mantida até o homem “dormir”.

Em outro momento do vídeo, um outro PM tenta imobilizar o suspeito com um golpe de mata-leão. O mesmo agente também desferiu um tapa no rosto do homem enquanto ele estava algemado. Ainda é possível cer que eles discutiam antes do tapa.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que além do suspeito que resistiu à voz de prisão, outro homem foi contido no Restaurante Boi na Brasa.

Ambos foram conduzidos à delegacia local por desacato e resistência. Na delegacia, a autoridade policial abriu um inquérito por portaria.

A PMPE ainda afirmou que as circunstâncias do fato serão apuradas pela corporação para avaliar excessos na intervenção.

