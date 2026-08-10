Irã considera acordo entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia uma 'mudança de percepção' a respeito dos EUA

Arábia Saudita, Paquistão e Turquia assinaram na sexta-feira um acordo de defesa conjunta, em um contexto marcado pelos ataques dos houthis contra o reino saudita e pela guerra entre Estados Unidos e Irã

Teerã, capital do Irã. (AFP)

O acordo de defesa mútua assinado na semana passada entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia reflete "uma mudança de percepção" na região a respeito dos Estados Unidos, afirmou nesta segunda-feira (10) a diplomacia iraniana, que assegurou não ter motivos de preocupação com o pacto.

Arábia Saudita, Paquistão e Turquia assinaram na sexta-feira um acordo de defesa conjunta, em um contexto marcado pelos ataques dos houthis contra o reino saudita e pela guerra entre Estados Unidos e Irã.

O país do Golfo quer reforçar suas alianças de segurança após ter sido alvo de disparos procedentes do Irã, assim como outros aliados de Washington na região, e dos rebeldes houthis do Iêmen, apoiados por Teerã.

"Os países da região perceberam que a segurança não é uma mercadoria que pode ser comprada de quem faz falsas promessas", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, durante sua entrevista coletiva semanal, em referência aos Estados Unidos, aliado dos países signatários do acordo.

Segundo analistas consultados pela AFP, o acordo envia uma mensagem a Teerã, mas também a Washington, visto como um parceiro cada vez menos confiável.