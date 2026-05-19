As agressões contra um estudante dentro de sala de aula ocorreram na tarde desta segunda-feira (18), na Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos, em Custódia, no Sertão de Pernambuco.

Aluno é agredido e ameaçado em escola estadual no Sertão de Pernambuco; autor é apreendido pela polícia (Reprodução/Redes)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um estudante é agredido e ameaçado dentro de uma sala de aula da Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos, no município de Custódia, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18).

Nas imagens, o adolescente aparece sentado próximo à porta, quando um colega se aproxima e desfere um tapa no rosto dele. A vítima não esboça reação, enquanto o agressor segue com agressões e intimidações.

Segundo relatos de pais de outros alunos, após a agressão, o jovem ainda teria publicado vídeos nas redes sociais fazendo ameaças contra quem comentasse ou criticasse a atitude.

A mãe do estudante agredido, identificada como Adriana, afirmou que o filho já vinha sofrendo bullying e ameaças anteriormente e que não foi comunicada imediatamente pela escola sobre o caso.

“Ele já vinha sofrendo bullying no colégio e eu não sabia”, relatou a mãe.

Segundo ela, o filho teria sido agredido por volta das 14h30. Depois, foi levado à direção junto com o agressor, onde conversaram com a psicóloga da unidade de ensino e foram liberados para retornar à sala de aula. A mãe disse ainda que só recebeu uma mensagem da instituição horas depois do ocorrido.

“Ele foi agredido umas duas e meia na sala de aula. E aí foi para a direção, falou com a psicóloga e retornaram para a sala, com o rapaz ameaçando ele. A escola não me notificou. Só vieram mandar mensagem às oito horas da noite”, disse Adriana.

Ela também afirmou que o filho vinha enfrentando problemas anteriores relacionados ao mesmo estudante e cobrou providências para evitar novos episódios de violência dentro da escola.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, policiais militares do 3º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência junto com o Conselho Tutelar e a Polícia Civil.

O adolescente, de 17 anos, foi apreendido na residência onde morava e conduzido à delegacia. A movimentação provocou revolta entre moradores de Custódia, e vídeos divulgados nas redes sociais mostram aglomerações em frente à unidade policial. Por causa da tensão, a Polícia Militar precisou reforçar o efetivo e realizar escolta durante a transferência do jovem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado pela 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, onde foi lavrado o Auto de Apreensão em Flagrante por Ato Infracional (AAFAI) em desfavor do adolescente por atos análogos aos crimes de ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying).

“Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), ficando à disposição da Justiça”, destacou a corporação.

O que diz a escola

Em nota pública, a direção da Escola de Referência em Ensino Médio José Pereira Burgos informou que tomou conhecimento da situação e adotou medidas imediatas para garantir a proteção dos estudantes envolvidos.

Segundo a unidade de ensino, os alunos passaram por atendimento individual com a psicóloga escolar e os responsáveis foram chamados para comparecer à escola. A gestão afirmou ainda que acionou o Conselho Tutelar e o Ministério Público.

A escola destacou que irá aplicar medidas pedagógicas, disciplinares e institucionais previstas na legislação e reforçou o compromisso com a manutenção de um ambiente seguro e acolhedor.

O que diz a Seduc-PE

A Secretaria de Educação de Pernambuco informou que a gestão da escola acionou imediatamente o Conselho Tutelar e a Patrulha Escolar assim que tomou conhecimento da ocorrência.

A pasta afirmou que as famílias dos estudantes envolvidos foram comunicadas e que a unidade ofereceu suporte psicológico aos adolescentes e responsáveis.

Segundo a secretaria, a escola conta com acompanhamento psicológico voltado à promoção da saúde mental e prevenção da violência no ambiente escolar. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes.

O que dizem as policiais Civil e Militar

Um menor foi apreendido na noite de segunda-feira (18), em Custódia, após agressão e ameaça envolvendo outro menor de idade em ambiente escolar.

Policiais Militares do 3º Batalhão localizaram o menor em sua residência. Com apoio do Conselho Tutelar e o acompanhamento do responsável legal, ele foi conduzido à delegacia.

A Polícia Civil de Pernambuco, através da 19ª Delegacia Seccional de Arcoverde, lavrou o Auto de Apreensão em Flagrante por Ato Infracional (AAFAI) em desfavor do adolescente de 17 anos, por atos análogos a ameaça, lesão corporal e intimidação sistemática virtual (cyberbullying).

Após a aplicação das medidas administrativas, o adolescente foi encaminhado ao MPPE, ficando à disposição da Justiça.