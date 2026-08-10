Novo governo da Colômbia anuncia morte de líder de facção dissidente das Farc

Facção liderada por Russo faz parte da estrutura ilegal comandada por Iván Mordisco, um dos homens mais procurados da Colômbia

Faixas colocadas por dissidentes das FARC-EP em Timba, na Colômbia (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)

Um comandante de uma das facções dissidentes das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), conhecido como Russo ou Alemão, e três subordinados dele foram mortos no domingo, 9, durante uma das primeiras ofensivas militares lançadas pelo governo do novo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

O líder colombiano disse que a ação realizada na região de Meta, entre os Departamentos de Guaviare e Vichada, representou uma "derrota significativa" para o grupo, pois o comandante era especialista em explosivos e responsável por realizar operações contra facções rivais com as quais disputa território.

A facção liderada por Russo faz parte da estrutura ilegal comandada por Iván Mordisco, um dos homens mais procurados da Colômbia, a quem De la Espriella exigiu que se entregasse às autoridades.

Em outra operação militar, no Departamento de Antioquia, o exército colombiano matou no domingo dois membros de uma facção do Clã do Golfo, grupo acusado de assassinar quatro soldados em 2014, afirmou o presidente. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.