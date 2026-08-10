Treinador explica mudança no gol do Santa Cruz: 'Quem estiver bem vai para os jogos'

Rokenedy foi titular do Tricolor no empate contra o Botafogo-PB após longo período na reserva

Rokenedy, goleiro do Santa Cruz (Savyo Miguel / FPF)

O goleiro Rokenedy foi a grande novidade do Santa Cruz no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-PB, no último sábado (8), pela Série C, no Almeidão.

Em coletiva após a partida, o treinador Cristian de Souza explicou a entrada do jogador de 23 anos, que não atuava desde fevereiro, ainda no Campeonato Pernambucano.

“Rokenedy tem uma história bonita no clube. Acho que ele fez um bom jogo, não passaram por ele os gols que a gente tomou. Ninguém é titular. Quem estiver bem durante as semanas vai para os jogos”, disse.

Além disso, o comandante coral afirmou que ainda realizará mais testes na equipe em busca da melhor escalação possível.

“Eu cheguei em meio à competição e é natural o treinador testar mais. A gente precisa achar os nossos melhores onze para se classificar”, afirmou.

O Santa Cruz volta a campo no próximo sábado (15), às 19h30, contra o Maranhão, na Arena de Pernambuco.



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