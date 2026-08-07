Protesto fecha dois sentidos da Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife

Manifestantes pedem justiça pela morte de um homem de 47 anos, atingido por um disparo na madrugada do domingo (2), na Praça da Várzea

Manifestantes fecharam os dois sentidos da Avenida Caxangá, na Várzea, Zona Oeste do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um protesto realizado no início da noite desta sexta-feira (7) interdita os dois sentidos da Avenida Caxangá, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife. Imagens que circulam nas redes sociais mostram inúmeras pessoas posicionadas na via e carros enfileirados.

Muitos dos manifestantes vestem uma camisa escrita “Justiça por Guiça”. O pedido faz referência à morte de Ailton Virgílio de Vasconcelos Filho, de 47 anos, no último domingo (2).

A Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) confirmou acionamento e afirmou que a via foi liberada por volta das 19h. O Diario de Pernambuco procurou a Polícia Militar e aguarda retorno.

Relembre

Ailton foi morto com um tiro na Praça da Várzea. O principal suspeito é um suposto policial militar que estava no mesmo estabelecimento comercial, por volta das 4h.

O suspeito seria um PM de folga, que teria se desentendido com outra pessoa e efetuado disparos. De acordo com a perícia, Ailton levou um único disparo, que atingiu a região do braço.

Um estojo de munição de pistola calibre 9 mm, de uso restrito por forças policiais, foi recolhido do local para análise laboratorial. Informações preliminares apontam que, após o homicídio, o militar não prestou socorro e fugiu do local.

Sobre o caso, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada por populares após a informação de que um homem havia sido atingido na Praça da Várzea. A corporação afirma que os relatos das testemunhas são de que os disparos foram efetuados por um policial militar de folga, que deixou o local em um veículo.

A PM acrescenta que adotará as medidas administrativas cabíveis "caso seja confirmada a participação de integrante da corporação".