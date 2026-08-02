Homem morre após ser baleado na Praça da Várzea, no Recife; suspeito é policial militar

Marmorista de 47 anos foi atingido após desentendimento entre o suspeito e outra pessoa em um bar; policial fugiu do local

Homem morreu na Praça da Várzea antes de ser socorrido. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 47 anos morreu após ser atingido por um tiro disparado por suposto policial militar na Praça da Várzea, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, na madrugada deste domingo (2). Segundo populares, o homicídio ocorreu por volta das 4h, quando vítima e autor bebiam no local.

A vítima é o marmorista Ailton Virgílio de Vasconcelos Filho, que estava em um bar no local quando o militar, de folga, teria se desentendido com outra pessoa e efetuado disparos.

De acordo com o perito criminal Fernando Benevides, Ailton levou um único disparo, que atingiu a região do braço. "Pelas características, o disparo foi próximo, transfixante e provavelmente atingiu a região pulmonar", adiantou.

Um estojo de munição de pistola calibre 9 mm, de uso restrito e utilizada por forças policiais, foi recolhido do local para análise laboratorial. Informações preliminares apontam que, após o homicídio, o militar não prestou socorro e fugiu do local.

Em nota, a Polícia Militar informa que foi acionada por populares após a informação de que um homem havia sido atingido na Praça da Várzea. A corporação afirma que os relatos das testemunhas são de que os disparos foram efetuados por um policial militar de folga que deixou o local em um veículo.

A PM acrescenta que adotará as medidas administrativas cabíveis "caso seja confirmada a participação de integrante da corporação".

A Polícia Civil também foi procurada, mas não respondeu até a publicação.