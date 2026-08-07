"Se for a caso vamos passar o final de semana aqui", diz líder do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho

A organização reivindica que o governo estadual apresente uma proposta de atendimento às famílias e avance nas negociações para garantir o acesso à moradia digna

Os manifestantes já haviam ocupado a via na tarde de quinta-feira (6). (Divulgação/MTTT.)

Manifestantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) interditam, nesta sexta-feira (7), a Avenida Suassuna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, em um protesto que cobra uma solução para a situação das famílias retiradas da ocupação Papa Francisco, instalada no terreno da antiga Escola Americano Batista.

A organização reivindica que o governo estadual apresente uma proposta de atendimento às famílias e avance nas negociações para garantir o acesso à moradia digna.

Davi Lira, um dos coordenadores do MLTT, afirmou ao Diario de Pernambuco que diversos integrantes da organização dormiram em frente à sede do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da noite de quinta-feira (6) para sexta-feira (7), e que ainda não há sinal de uma nova mesa de negociação por parte do órgão.

Os manifestantes já haviam ocupado a via na tarde de quinta-feira (6). Segundo apuração do Diario de Pernambuco, membros da coordenação do movimento foram recebidos ainda na quinta-feira (6) por promotores de Justiça e representantes do governo estadual.

Governo estadual afirma que há diálogo com os movimentos

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh) afirma que o terreno do antigo Colégio Americano Batista, na Boa Vista, será transformado em um grande complexo de educação e lazer para a população.

Além disso, a companhia explica que, desde o primeiro dia de ocupação, o Estado, com intermédio do MPPE e do núcleo de soluções fundiárias do TJPE, tem promovido um diálogo atento e constante com os dois movimentos.