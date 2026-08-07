Manifestantes voltam a protestar por moradia e interditam avenida no Centro do Recife

Manifestantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) estão em frente a sede do MPPE, na Avenida Suassuna, área central do Recife, reivindicando soluções para famílias que foram retirada da ocupação do terreno do Americano Batista

Grupo ocupava as estruturas do antigo Colégio Americano Batista, na Boa Vista, no Centro do Recife (Foto: Sandy James/DP Foto)

Manifestantes do Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT) voltaram a interditar, nesta sexta-feira (07), a Avenida Suassuna, no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, em protesto que cobra solução para a situação das famílias retiradas da ocupação Papa Francisco, instalada no terreno da antiga Escola Americano Batista.

Os manifestantes já haviam ocupado a via na tarde desta quinta (06). Segundo apuração do Diario de Pernambuco, membros da coordenação do movimento foram recebidos ainda na quinta (06) por promotores de justiça e representantes do governo, mas nada foi resolvido.

Os manifestantes reivindicam que a gestão estadual apresente uma proposta de atendimento às famílias e avance nas negociações para garantir o acesso à moradia digna.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco nesta quinta (06), um dos coordenadores do movimento, Davi Lira, afirmou que o ato busca abrir um diálogo com o Governo do Estado para garantir uma solução definitiva para as famílias que deixaram a ocupação após a desmobilização da área.

Rota alternativa

Por conta da interdição da Av. Visc. de Suassuna em frente ao MPPE, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) orienta que os condutores que querem acessar a via devem seguir pela Rua do Hospício rumo à Av. Conde da Boa Vista ou dirigir pela Av. Mário Melo e fazer o retorno na Rua dos Palmares.

O que diz a Cehab

A Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh), presta os seguintes esclarecimentos sobre a destinação da área do antigo Colégio Americano Batista e as tratativas habitacionais mediadas pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE):

Destinação do imóvel

O terreno do antigo Colégio Americano Batista, na Boa Vista, será transformado em um grande complexo de educação e lazer para a população. O projeto do Governo de Pernambuco, ao adquirir o terreno, sempre foi de interesse público, vinculado a investimentos na área de educação.



A Cehab publicou o edital de licitação para a construção da Escola Técnica de Saúde e Inovação (projeto da Secretaria de Projetos Estratégicos - Sepe), com investimento de R$ 116,3 milhões. O espaço oferecerá formação técnica em áreas estratégicas (como Enfermagem, Inteligência Artificial e Ciência de Dados) e área verde preservada para a cidade.



Além da Escola Técnica, o terreno também contará com a implantação de um Parque Urbano público no valor de R$ 10,7 milhões, cuja ordem de serviço para início das obras será dada ainda neste mês de agosto.

Solução habitacional

Desde o primeiro dia de ocupação o Estado, com intermédio do MPPE e do núcleo de soluções fundiárias do TJPE, tem promovido um diálogo atento e constante com os dois movimentos. Na ocasião de desocupação, o Estado promoveu cadastramento social dos 945 ocupantes, e tem envidado esforços para ofertar solução definitiva de moradia, o que já foi feito para 528 dos ocupantes, a partir das doações de três terrenos em Jaboatão, já vistoriados pelas lideranças.



Em paralelo, o Estado segue analisando opções de atendimento para as 417 famílias remanescentes, priorizando estudo de viabilidade de terrenos nas cidades de Paulista e Olinda, conforme requerido expressamente pelo movimento, além de fornecer apoio técnico aos enquadramentos de áreas e projetos nas portarias do Ministério das Cidades.



O Governo de Pernambuco segue no limite de suas competências legais e orçamentárias, garantindo o avanço de obras de grande impacto social sem abrir mão do diálogo responsável com os movimentos habitacionais.