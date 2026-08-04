PE ocupa a terceira posição entre os estados com menor efetivo de PMs para cada mil habitantes, diz estudo

Segundo o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Pernambuco está empatado na terceira colocação com outros três estados e tem média de 1,6 PMs para cada mil pessoas. Taxa pernambucana é inferior à média nacional

Segundo o estudo, que utiliza dados de 2025, Pernambuco tem um efetivo de 15.738 PMs (Foto: Rafael Vieira/DP Fotos)

Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que Pernambuco ocupa a terceira posição do país entre os estados com o menor efetivo de policiais militares (PMs) para cada mil habitantes, ficando atrás apenas de Santa Catarina e do Paraná.

Segundo o estudo, denominado Raio-X das Forças de Segurança Pública do Brasil, Pernambuco tem 1,6 PMs para cada mil pessoas. Além de Pernambuco, os estados de Maranhão, Rio Grande do Sul e de Goiás também apresentam essa mesma média no efetivo e dividem a terceira posição.

Com isso, esses quatro estados ficam atrás apenas de Santa Catarina e Paraná, que têm taxas de 1,2 e 1,4, respectivamente. Apesar disso, todas essas unidades federativas estão abaixo da média nacional, que mesmo não sendo o efetivo ideal, tem uma taxa de 1,9 PMs para mil pessoas.

Com relação aos estados do Brasil que apresentam o maior efetivo de PMs para cada mil pessoas, o Amapá se destaca com a média 4,4, que representa mais que o dobro da média nacional. Na sequência estão: Distrito Federal (3,6) e Roraima (3,4).

Além disso, o estudo, que utiliza dados de 2025, aponta ainda que Pernambuco tem um efetivo de 15.738 PMs. Esse número coloca o estado como a décima unidade federativa com a maior defasagem entre efetivo previsto e existente, já que a estimativa para o estado é de um efetivo com 27.953 PMs.

Com isso, os números atuais do estado representam apenas 56,3% do efetivo previsto para Pernambuco.

Em abril desde ano, o Governo de Pernambuco formou 2.157 novos policiais militares. Na ocasião, a governadora Raquel Lyra falou que faria novo concurso: "o efetivo atual ainda é insuficiente para atender à demanda do estado", disse a gestora durante a cerimônia de formação.

No inicio de julho, o governo de Pernambuco autorizou a realização de um novo concurso público com 5.337 vagas incluindo a área de segurança pública. Para o setor serão 1.320 vagas para a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), sendo 1.250 para soldados e 70 para oficiais. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) contará com 1.315 vagas, distribuídas entre 1.200 agentes, 70 escrivães e 45 delegados.

Taxa de policiais civis por mil habitantes

Com relação aos menores efetivos de policiais civis para cada mil habitantes, o levantamento aponta que Pernambuco ocupa o décimo primeiro lugar entre todos os estados do Brasil, empatado com Ceará, Goiás, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Todos esses lugares têm uma média de meio policial civil para cada mil pessoas.

Já dentro do levantamento dos estados com maior defasagem de policiais civis entre efetivo previsto e o existente, Pernambuco ocupa a quinta colocação, com 4.326 agentes. Esse número representa 43,3% do efetivo previsto pelo estudo, que estima um quantitativo ideal de 10 mil policiais civis para todo estado.

Policiais Penais

Com relação aos policiais penais, o estado é o sexto com maior déficit entre agentes existentes e previstos para o estado. Segundo o estudo, Pernambuco tem 2.019 polícias penais, sendo que o previsto pelo estudo é de 4 mil agentes.

Com isso, o estado só tem 50,5% do efetivo previsto para todas as unidades prisionais localizadas no território pernambucano.

Dentro dessa categoria de defasagem, o estado só fica atrás de Goiás (46,9%), Rio Grande do Sul (41,8 %), Piauí (39,2 % ), Rondônia (35,8 %) e Paraná (26,2 %). No mesmo concurso anunciado em julho, há vagas para a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) com 700 vagas para o cargo de policial penal.

O que diz o Governo de Pernambuco

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP) para comentar sobre os dados constatados pelo estudo e explicar os motivos desses números, mas não obteve retorno até o fechamento da reportagem.

