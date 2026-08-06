Agricultor morre após ser atingido por cabeçada de vaca em Bom Conselho
Homem de 44 anos ficou internado por dez dias no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas não resistiu às complicações dos ferimentos
Publicado: 06/08/2026 às 08:51
O acidente aconteceu no Sítio Caibro, na zona rural de Bom Conselho (Reprodução/Google Street View)
Um agricultor de 44 anos morreu após ser atingido por uma cabeçada de vaca. O acidente aconteceu no Sítio Caibro, na zona rural de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Bruno Bezerra de Oliveira.
Segundo familiares, o agricultor conduzia quatro vacas que haviam parido recentemente para o curral quando uma delas o atingiu com uma cabeçada na região do tórax.
Após o acidente, Bruno foi socorrido pelo próprio pai e encaminhado ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, onde permaneceu internado por dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Durante a internação, o agricultor desenvolveu um quadro de infecção generalizada e não resistiu às complicações. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.