Funcionário morre após acidente de trabalho em fábrica de ração em Lajedo, no Agreste

Vítima de 39 anos realizava um serviço de manutenção quando sofreu uma queda. Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente

Trabalhador não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar no hospital (Foto: Reprodução)

Um funcionário de uma fábrica de ração morreu após sofrer um acidente de trabalho na tarde da quinta-feira (23), em uma empresa localizada às margens da BR-423, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Luando Antônio do Nascimento, de 39 anos.

De acordo com as primeiras informações repassadas à Polícia Civil, Luando realizava um serviço de manutenção quando caiu. Ele foi encontrado com ferimentos na cabeça por colegas de trabalho, que acionaram o socorro.

O trabalhador foi levado para o Hospital Municipal Maria da Penha, em Lajedo, mas, segundo a equipe médica, já chegou à unidade sem sinais vitais. Ele trabalhava na empresa há cerca de quatro meses na produção de ração.

A Polícia Civil foi iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do acidente. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A vítima havia oficializado a união em casamento no último sábado (18), apenas cinco dias antes do acidente.



Pernambuco registra recorde de mortes por acidentes de trabalho

Pernambuco registrou 16.387 acidentes de trabalho em 2025, dos quais 104 terminaram em morte, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgados em abril deste ano. O número representa o maior total de óbitos por acidentes laborais no estado desde 2016, início da série histórica considerada, e faz de 2025 o ano mais letal do período analisado.

O total de acidentes tenha é inferior ao de 2024, quando foram contabilizados 16.511 casos, mas o número de mortes aumentou. No ano passado, 92 trabalhadores perderam a vida em acidentes de trabalho, enquanto a taxa de letalidade foi de 0,56. Em 2025, esse índice subiu para 0,63, indicando maior gravidade das ocorrências.

Os dados também mostram que, em 2016, Pernambuco havia registrado 15.557 acidentes de trabalho e 60 mortes. Nove anos depois, mesmo com um volume semelhante de ocorrências, a quantidade de vítimas fatais praticamente dobrou.

Considerando o período entre 2016 e 2025, o estado acumula 148.569 acidentes de trabalho e 676 mortes. Com esse total, Pernambuco ocupa a 9ª posição entre os estados brasileiros com mais óbitos decorrentes de acidentes de trabalho, atrás de unidades da federação como São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Bahia.



