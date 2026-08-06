Caminhão bate em árvore e interdita faixa da BR-101, em Abreu e Lima

Motorista teria passado mal, perdeu o controle do veículo e atingiu uma Kombi e uma parada de ônibus antes da colisão; ninguém ficou ferido

Caminhão atingiu árvore na BR-101 (Divulgação/PRF)

A BR-101 Sul, no município de Abreu e Lima, no sentido Recife-João Pessoa, está com parte da sua rodovia interditada. Por volta das 6h30 no Km 47,9, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo, atingiu a lateral de uma Kombi, uma parada de ônibus e uma árvore.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista teria afirmado que passou mal.

Apesar do sinistro, ninguém ficou ferido. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A faixa da esquerda da rodovia no sentido João Pessoa está interditada.

