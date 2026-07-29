Sete mortos em acidente com helicóptero que combate incêndios florestais na Argentina
Veículo caiu em área de difícil acesso na região do Parque Provincial de Ischigualasto
Publicado: 29/07/2026 às 18:35
Modelo do helicóptero que caiu na Argentina ( JasFly/Divulgação)
Sete pessoas morreram nesta quarta-feira (29) na queda de um helicóptero utilizado no combate a incêndios florestais no Oeste da Argentina, anunciou o governador da província de San Juan.
Segundo a Agência Federal de Emergências (AFE), o helicóptero acidentado estava sendo utilizado em um treinamento na província de San Juan e tinha como destino final a vizinha província de La Rioja, onde colaboraria no combate a um incêndio florestal.
O governador da província, Marcelo Orrego, confirmou o acidente ocorrido durante a tarde e informou que "infelizmente sete pessoas perderam a vida", entre eles integrantes do Corpo de Bombeiros, da polícia e da Defesa Civil, escritos na rede social X.
A AFE informou que, pela manhã, havia perdido contato com a aeronave, um Bell 412, na região do Parque Provincial de Ischigualasto, a cerca de 1.200 km de Buenos Aires.
O último contato com a aeronave foi registrado às 10h26. Posteriormente, outra aeronave localizou o local do impacto e comunicou as autoridades, informou a AFE, acrescentando que as causas do acidente “estão sendo investigadas”.
Equipes de resgate foram enviadas para a região, descritas pelo veículo digital argentino Tiempo de San Juan como uma área exclusiva e de acesso particularmente difícil.