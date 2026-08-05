Operação desarticula organização criminosa com atuação no Sertão de PE e ramificações em cinco estados

Investigação iniciada após a erradicação de uma plantação com 21 mil pés de maconha revelou esquema de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ao todo, foram expedidos 15 mandados de prisão preventiva (Divulgação/PC)

Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, com atuação no Sertão de Pernambuco e ramificações em outros estados, foi desarticulada pela Polícia Civil de Pernambuco durante a Operação Travessia, deflagrada nesta quarta-feira (5).

A investigação teve início em dezembro de 2023, após a erradicação de uma plantação com 21 mil pés de maconha na zona rural do distrito de Canaã, em Triunfo, no Sertão do estado.

Segundo a Polícia Civil, a organização possuía uma estrutura altamente organizada, com divisão rigorosa de funções entre seus integrantes. As investigações apontaram a existência de uma liderança responsável pelo planejamento e coordenação das ações, além de núcleos específicos voltados para logística, distribuição de drogas, movimentação financeira e execução de crimes.

As apurações também indicaram que o grupo atuava com elevado grau de violência, recorrendo ao uso de força extrema e à prática de homicídios para manter o controle das atividades ilícitas. Além disso, a organização possuía ramificações interestaduais, ampliando sua atuação para outros estados do país.

Outro aspecto identificado durante as investigações foi a intensa movimentação de recursos. Conforme a Polícia Civil, os investigados utilizavam pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", e outras estratégias de blindagem patrimonial para ocultar a origem do dinheiro.

A análise financeira revelou uma movimentação de R$ 13,6 milhões, sendo R$ 6,7 milhões em créditos e R$ 6,9 milhões em débitos. Também foi identificado um patrimônio de R$ 6.069.307,25 sem lastro lícito, reforçando os indícios da prática de lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com a investigação, foram constatadas incompatibilidade patrimonial, utilização de contas de passagem, pulverização de transações, vínculos financeiros entre os integrantes da organização, circulação de recursos de origem ilícita e indícios de ocultação e dissimulação patrimonial. Segundo a Polícia Civil, essas práticas eram utilizadas para esconder a origem dos valores obtidos com a atividade criminosa.

As investigações identificaram células da organização criminosa atuando nos municípios de Triunfo, Floresta, Carnaubeira da Penha, Serra Talhada e Belém do São Francisco, no Sertão pernambucano. Também foram constatadas ramificações consolidadas nos estados da Bahia, Sergipe, São Paulo, Paraná e Acre.

Nesta quarta-feira (5), a Justiça deferiu as medidas cautelares. Ao todo, foram expedidos 15 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão. Também foram autorizados o bloqueio patrimonial de mais de R$ 6 milhões, o sequestro de bens, a quebra do sigilo telemático dos aparelhos apreendidos e o compartilhamento de provas, com o objetivo de aprofundar as investigações e responsabilizar os envolvidos. Todos os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Triunfo.

As investigações foram conduzidas pela 21ª Delegacia Seccional (21ª Desec), com assessoramento da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD). A operação também contou com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e das polícias civis da Bahia, Sergipe e São Paulo.