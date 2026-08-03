Polícia Civil intensifica combate à violência contra a mulher com a Operação 7/8 em Pernambuco

Ação mobiliza as 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher e reforça investigações, cumprimento de mandados e atendimento às vítimas durante o Agosto Lilás

A operação está mobilizando as 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Divulgação/Polícia Civil)

Como parte da programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio do Departamento de Polícia da Mulher (DPMUL), iniciou, no último sábado (1º), a Operação 7/8.

A ação mobiliza as 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) do estado e segue até o dia 7 de agosto, data em que a Lei Maria da Penha completa 20 anos.

De acordo com a corporação, ao longo da semana as equipes atuarão de forma integrada para fortalecer as investigações, acelerar procedimentos policiais e ampliar as ações de repressão aos crimes praticados contra mulheres.

Entre as medidas adotadas estão mutirões cartorários realizados simultaneamente em todas as delegacias especializadas, com foco na conclusão de inquéritos policiais, análise de denúncias, cumprimento de mandados e encaminhamento dos procedimentos ao Poder Judiciário e à Rede de Enfrentamento e Proteção à Mulher.

Paralelamente, policiais civis realizam diligências para localizar e prender agressores, além de atuar na prevenção de novas ocorrências. A escolha do período para a Operação 7/8 reforça o simbolismo do Agosto Lilás, campanha de conscientização sobre a violência de gênero e de valorização da Lei Maria da Penha como um dos principais instrumentos de proteção às mulheres no Brasil.

O DPMUL destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher também depende da participação da sociedade. Por isso, reforça a importância da denúncia e disponibiliza diferentes canais de atendimento às vítimas.

Plataforma 197 Mulher

Em abril deste ano, a Polícia Civil lançou a plataforma digital 197 Mulher, voltada ao acolhimento e à orientação de vítimas de violência doméstica e familiar.

Por meio da plataforma, é possível registrar boletim de ocorrência, solicitar medidas protetivas de urgência e obter informações sobre a rede de proteção de forma totalmente on-line, rápida e segura.

Em situações de emergência ou de violência em andamento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.

Denúncias e orientações também podem ser feitas pela Central de Atendimento à Mulher, por meio do telefone 180, serviço gratuito e anônimo. Além disso, as vítimas podem buscar atendimento presencial em qualquer delegacia de Polícia Civil de Pernambuco.