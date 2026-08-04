Pernambuco é alvo de operação que investiga plano de invasão a prédios públicos em Brasília durante as eleições de 2026

Grupo de oito investigados discutia possíveis alvos, recrutamento interestadual e compartilhava manuais para fabricação de explosivos, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal

Oi investigados têm entre 19 e 31 anos e são dos estados de Pernambuco, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul (Divulgação/Polícia Civil do Distrito Federal)

Oito pessoas são investigadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), entre os estados alvos está Pernambuco. O grupo é suspeito de articular uma mobilização prevista para o período eleitoral de 2026.

Segundo a investigação, o grupo mantinha discussões sobre a invasão de edificações, seleção de alvos, formação tática, recrutamento interestadual, análise de mapas e compartilhamento de plantas arquitetônicas e modelos tridimensionais de prédios localizados na região central de Brasília.

A Operação Rede Interrompida foi deflagrada na manhã desta terça-feira (4) pela Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento (DPCEV).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, os investigados têm entre 19 e 31 anos e são dos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Em Pernambuco, a Polícia Civil deu apoio ao cumprimento dos mandados.

A investigação teve início após o recebimento de um relatório técnico elaborado pelo Ciberlab, vinculado à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com base nas informações reunidas, a DPCEV instaurou um inquérito policial e aprofundou a análise dos elementos relacionados aos investigados.

As comunicações analisadas faziam referências frequentes a Brasília como destino de uma mobilização prevista para o período eleitoral de 2026. Além disso, segundo a corporação, foram compartilhados manuais para a fabricação de artefatos explosivos.

As medidas cautelares têm como objetivo preservar provas digitais e materiais, apreender dispositivos eletrônicos, identificar possíveis conexões ainda desconhecidas e esclarecer o grau de organização e o estágio de desenvolvimento das ações discutidas pelo grupo.

A investigação apura, em tese, os crimes de associação criminosa, incitação ao crime, apologia de crime ou de criminoso e delitos previstos na Lei Antirracismo. Até o momento, os fatos não foram enquadrados na Lei de Terrorismo.

A responsabilização individual dos investigados dependerá da análise pericial dos materiais apreendidos e da conclusão do inquérito policial.

Segundo a PCDF, as investigações continuarão com base nos materiais recolhidos durante a operação para esclarecer as circunstâncias, a autoria e a materialidade de possíveis infrações penais. O caso tramita sob sigilo.

A operação contou com o apoio do Ciberlab, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e das polícias civis dos estados onde há investigados.