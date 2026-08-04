Operação mira grupo suspeito de planejar atentados nas eleições; há alvo em Pernambuco

Buscas estão sendo feitas em quatro estados, além de Pernambuco, e no Distrito Federal. Suspeitos têm entre 19 e 31 anos

Operação Rede Interrompida investiga grupo que planejava realizar um atentado em Brasília durante as eleições de 2026 (PCDF/Reprodução)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (4), a Operação Rede Interrompida em cinco estados e no DF para cumprir mandados de busca e apreensão contra suspeitos de integrar um grupo que planejava realizar atentado em Brasília durante as eleições deste ano. Um dos alvos está sendo procurado em Pernambuco.

Os suspeitos têm entre 19 e 31 anos. Além de Pernambuco e do DF, os policiais cumprem mandados em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.

A PCDF informou que o inquérito foi instaurado a partir do recebimento de um relatório técnico feito pelo Ciberlab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo o documento, o grupo utilizava comunidades no aplicativo Telegram para comunicação entre seus membros.

Entre as informações trocadas por eles estavam manuais para fabricação de artefatos explosivos, fato que levou à ação policial.

Além disso, o grupo ainda debatia sobre sobre invasão de edifícios, compartilhando até plantas arquitetônicas de prédios de Brasília; escolha de alvos e recrutamento de novos membros. Eles ainda utilizavam a comunidade para disseminar discursos de ódio, com conteúdos misóginos, nazistas e antissemitas.

