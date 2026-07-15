Alvo de operação, ambulante com renda de R$ 2 mil movimentou mais de R$ 2 milhões, diz Polícia

Quadrilha pernambucana era especializada em furtos a instituições financeiras e estabelecimentos comerciais em outros estados

Grupo também é acusado de lavar milhões de reais oriundos dos crimes (Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil deflagrou, na terça-feira (14), a Operação Fragrância do Crime, contra uma quadrilha pernambucana especializada em furtos a instituições financeiras e estabelecimentos comerciais em outros estados. O grupo também é acusado de lavar milhões de reais oriundos dos crimes.

O Diario de Pernambuco apurou que Lucas Barros Ferreira Souza, de 31 anos, é apontado pela investigação como líder da organização criminosa. Ele e outros 13 suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça. Foram cumpridos, ainda, cinco mandados de busca e apreensão.

Em fevereiro de 2025, Lucas foi flagrado transportando roupas, sem nota fiscal, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Alhandra, no litoral da Paraíba. O município fica a 86 quilômetros do Recife.

Ao lado dele, estava o ambulante Victor Henrique de Carvalho, o “Vitinho”, de 31 anos, que também foi alvo da operação. Segundo a Polícia Civil, Vitinho seria “executor habitual” dos furtos e principal “abastecedor financeiro” da quadrilha.

De acordo com o inquérito, só esse suspeito teria movimentado R$ 2,1 milhões em um período de 16 meses, de outubro de 2024 a janeiro de 2026. Ele, no entanto, tem renda declarada de apenas R$ 2.125,09 mensais.

Atuação interestadual

Ainda de acordo com a investigação, Vitinho seria o proprietário de um Fiat Palio usado no furto a uma cooperativa financeira. Em interrogatório, ele negou os crimes, disse que vendeu o carro há mais de um ano e declarou que suas movimentações financeiras estão ligadas a “compra e venda” de mercadorias.

Em 2018, o suspeito também foi acusado pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB) de sair do Recife para participar de uma série de furtos a uma loja da Magazine Luiza em Itabaiana, a cerca de 90 quilômetros de João Pessoa.

Os crimes aconteceram nos dias 3 e 11 de julho de 2017. Na ocasião, a quadrilha era composta por cinco criminosos e conseguiu levar três smartphones da loja, avaliados à época em R$ 4,5 mil.

Em Pernambuco, a investigação contra o grupo criminoso começou em outubro de 2025 e é conduzida pela Delegacia de Polícia de Roubos e Furtos (DPRF). Cerca de 70 policiais civis foram empenhados para atuar na Operação Fragrância do Crime.

Lavagem de Dinheiro

Com base em relatórios de inteligência, a Polícia Civil suspeita que o grupo lavava dinheiro ilícito por meio de técnicas de “smurfing”, quando grandes quantias são fracionadas em pequenos depósitos para contas de terceiros e empresas de fachada.

A principal hipótese é que Vitinho atuava como o ponto-central (“hub”), responsável por fazer a conexão financeira com outros envolvidos. De acordo com a investigação, ele teria transferido mais de R$ 720 mil para outros investigados.

A maior parte do valor foi destinada às contas de Paulo Vyctor dos Santos Silveira, de 21 anos, que teria recebido R$ 609 mil, em 170 movimentações, de acordo com a Polícia Civil. Ele foi preso na operação.

Outros alvos da investigação, Willian Pessoa Serafim de Lima e Jefferson Santana de Souza, receberam transferências que somaram R$ 93,8 mil e R$ 19,7 mil, respectivamente, segundo inquérito.

Os outros suspeitos que tiveram a prisão preventiva decretada foram: David Nóbrega de Lima; Jadeilson de Jesus Barbosa da Silva; Erik de Melo Silva; Diane Carneiro dos Santos; Williams Rafael do Carmo Moreira; Rosane do Nascimento Silva; Pablo Henrique Magalhães da Silva; Elisa Camila Barros da Silva e José Vicente da Silva Carneiro.

O Diario não localizou a defesa dos envolvidos. O espaço segue aberto para manifestação.