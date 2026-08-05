Motorista transportava 18 iPhones e 19 perfumes escondidos em compartimento sob a cama da cabine do caminhão; a apreensão ocorreu na noite desta terça-feira (4)

PRF apreende carga de R$ 53 mil em celulares e perfumes sem nota fiscal em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco (Foto: Ascom/PRF)

Uma carga avaliada em cerca de R$ 53 mil, composta por 18 iPhones e 19 perfumes importados sem nota fiscal, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite da terça-feira (4), durante uma fiscalização na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a PRF, o material estava escondido em um compartimento localizado embaixo da cama da cabine de um caminhão. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista apresentava nervosismo.

Ao consultar os sistemas, verificaram que ele já responde a um processo por descaminho na Justiça Federal de Garanhuns, registrado em 2024.

O motorista informou que havia recebido a mercadoria em São Paulo e faria a entrega em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste.

A carga foi apreendida e o homem encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. Ele poderá responder pelo crime de descaminho, cuja pena prevista é de um a quatro anos de reclusão.

