PRF reforça fiscalização nas BRs 423 e 424 durante o Festival de Inverno de Garanhuns

As ações terão atenção especial às irregularidades envolvendo motocicletas (Foto: Divulgação/PRF)

Entre janeiro e junho deste ano, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 65 sinistros de trânsito na BR-423, que deixaram 73 pessoas feridas e 11 mortas. Para coibir comportamentos imprudentes e reduzir a violência no trânsito, a corporação intensificou a fiscalização por meio da Operação Festival de Inverno 2026.

A iniciativa foi deflagrada devido ao aumento do fluxo de veículos nas BRs-423 e 424, principais vias de acesso a Garanhuns e a outros municípios do Agreste durante o período do Festival de Inverno.

Segundo a PRF, as ações seguem até o dia 26 de julho e terão atenção especial às irregularidades envolvendo motocicletas, que têm sido os principais veículos envolvidos em sinistros na região.

A operação conta com o apoio de equipes especializadas da PRF, como os Grupos de Motociclismo e de Operações com Cães, para reforçar a segurança viária e prevenir colisões graves. Também participa o Grupo de Educação para o Trânsito, responsável por orientar motoristas e passageiros sobre práticas que contribuem para a preservação de vidas.

Entre as principais irregularidades identificadas durante a fiscalização estão a falta de capacete e de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o licenciamento vencido e veículos sem condições adequadas de circulação, como motocicletas com pneus desgastados e problemas no sistema de iluminação.

Dados

Entre janeiro e junho deste ano, foram registrados 65 sinistros, que deixaram 73 pessoas feridas e 11 mortas, na BR 423 que é atendida pela Delegacia da PRF de Garanhuns. No mesmo período do ano passado, foram atendidos 50 sinistros, com 58 feridos e 16 mortes. Em 2026, 39 sinistros envolveram motocicletas e resultaram em 43 feridos e oito mortes.

Já na BR 424, no primeiro semestre deste ano, foram registrados 26 sinistros, com 31 feridos e cinco mortes. No mesmo período do ano anterior, foram atendidos 24 sinistros, com 26 feridos e seis mortes. Em 2026, um total de 14 sinistros envolveram motocicletas, que deixaram 18 pessoas feridas e uma morta.

Outro dado que chama a atenção é a quantidade de mortes por colisão frontal, que acontece muitas vezes por ultrapassagens indevidas ou outras imprudências. Nos seis primeiros meses deste ano, foram registradas 16 colisões frontais no trecho da BR 423, que deixaram 19 feridos e seis mortes. No mesmo período do ano passado, foram atendidas 12 colisões, com oito feridos e sete mortes.

Dicas de segurança

O motorista que trafega por essa região, deve adotar um cuidado redobrado ao passar pelas cidades que margeiam essas rodovias.

Confira algumas dicas: