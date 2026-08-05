Bombeira civil é encontrada morta com golpes de faca e corpo parcialmente carbonizado em Camaragibe

Mulher trans, Raelly trabalhava como bombeira civil e estava concluindo uma especialização para atuar como socorrista

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Foto: Ascom/PCPE)

Uma bombeira civil de 30 anos, identificada como Raelly Brays da Silva, foi encontrada morta com golpes de faca e com o corpo parcialmente carbonizado na tarde desta terça-feira (4), dentro da casa onde morava, no bairro dos Estados, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a família, ela estava sem dar notícias desde o último domingo (2), o que levou parentes a irem até a residência.

Mulher trans, Raelly trabalhava como bombeira civil e estava concluindo uma especialização para atuar como socorrista. De acordo com informações da família, a vítima morava sozinha havia cerca de um ano, em um imóvel alugado próximo à Avenida Pernambuco. Como não respondia às ligações e mensagens, familiares decidiram ir até o local, onde encontraram a vítima sem vida.

Segundo os primeiros levantamentos da perícia, o corpo de Raelly estava sobre a cama e apresentava ferimentos provocados por faca no pescoço e abaixo de um dos braços. No imóvel, também foram encontrados indícios de uma tentativa de incêndio.

Durante o reconhecimento do caso, a família descobriu que Raelly mantinha um relacionamento amoroso, informação que até então era desconhecida pelos parentes. No entanto, eles disseram não ter detalhes sobre quem era essa pessoa.

A Polícia Militar de Pernambuco foi acionada e realizou o isolamento da área. Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como homicídio consumado está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

“A vítima, uma mulher de 30 anos que foi encontrada sem vida, com golpes de arma branca, no bairro dos Estado, no município de Camaragibe - PE.”

Ainda conforme a corporação, as diligências seguem até o esclarecimento do fato.

