Prouni 2026: MEC divulga resultado de nova chamada para o 2º semestre

Prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição começa nesta quarta-feira (5) e segue até 14 de agosto

São ofertadas 471.304 bolsas?de estudo?em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas (RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL)

Estudantes que participam do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni), referente ao segundo semestre de 2026, já podem conferir o resultado da segunda chamada no Portal Acesso Único ao Ensino Superior.

Em nota, o Ministério da Educação reforçou que o prazo para os pré-selecionados comprovarem as informações da inscrição começa nesta quarta-feira (5) e segue até o dia 14 de agosto.

A documentação exigida deve ser apresentada diretamente na instituição de ensino superior para a qual o estudante foi pré-selecionado.

“As instituições podem oferecer serviço eletrônico para isso, mas é de inteira responsabilidade de cada participante verificar quais são os horários e locais de atendimento para a entrega da documentação”, destacou o ministério.

A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará na reprovação para a obtenção da bolsa.

Lista de espera

Ainda segundo a pasta, candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das chamadas feitas até o momento podem aderir à lista de espera. Para isso, é preciso manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto.

A divulgação da lista com a classificação de todos os que manifestarem interesse está prevista para o dia 1° de setembro.

Cronograma



- Resultado da 2ª chamada:?5 de agosto;

- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados na 2ª chamada:?5 a 14 de agosto;

- Lista de espera:?26 e 27 de agosto;

- Resultado da lista de espera:?1º de setembro;

- Comprovação das informações da inscrição dos pré-selecionados em lista de espera:?1º a 14 de setembro;

Bolsas

Nesta edição do Prouni, estão sendo ofertadas 471.304 bolsas?de estudo?em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas, de 879 instituições privadas de educação superior.

Do total de bolsas ofertadas,?219.725 são?integrais,?cobrindo?todo o valor da mensalidade, e 251.579?são?parciais,?arcando?com?50% do valor do curso.?

O programa reserva vagas?a candidatos que atendem aos critérios da política de ações afirmativas do programa, incluindo pessoas com deficiência e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.?

Para pessoas com deficiência,?são ofertadas 35.365 bolsas; para pretos, pardos e indígenas,?são 188.880; e para a ampla concorrência,?as demais 247.059 bolsas de estudo.