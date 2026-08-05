Estações da Linha Centro do Metrô do Recife são reabertas após interrupção de quase três horas

Serviço foi retomado por volta das 20h desta terça-feira (4), após suspensão da operação devido a problemas operacionais e frota reduzida

Metrô do Recife (Foto: Rafael Vieira/DP)

Todas as estações da Linha Centro do Metrô do Recife foram reabertas na noite desta terça-feira (4), por volta das 20h, após cerca de três horas de interrupção da operação. O fechamento, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), ocorreu às 17h15, em pleno horário de pico, e afetou os passageiros dos ramais Camaragibe e Jaboatão.

De acordo com a Companhia, a paralisação foi necessária devido a problemas operacionais relacionados à implantação de vias singelas nos dois ramais, somados à frota reduzida de trens. A situação, conforme a CBTU, comprometeu a operação e levou ao fechamento temporário de todas as estações da Linha Centro.

Em nota, a CBTU informou que a combinação dos problemas operacionais com o número reduzido de composições tornou "perigosamente difícil" manter a circulação dos trens durante o horário de maior movimento.

A companhia também afirmou que a continuidade da operação provocaria grandes intervalos entre as viagens, prejudicando o retorno dos passageiros. Por isso, optou por suspender o funcionamento da Linha Centro durante o pico da tarde e retomar o serviço após as 20h, quando todas as estações voltaram a ser abertas.

