O tombamento aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), na subida do viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, na zona sul do Recife

Caminhão baú tomba e interdita faixa do Viaduto Capitão Temudo, no Recife (Foto: Cortesia)

Um caminhão-baú da Norte Nordeste Transporte Multimodal tombou na subida do Viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, na zona sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (5), provocando a interdição de uma das faixas e impactos no trânsito da região. Até o momento, não há informações sobre vítimas.



Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a ocorrência foi registrada por volta das 6h45. Agentes de trânsito foram enviados ao local para monitorar a situação e orientar os motoristas.



A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) também foi acionada para realizar a limpeza da pista, após o derramamento de óleo causado pelo tombamento do veículo.

