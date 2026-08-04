UFPE abre concurso com 114 vagas para técnicos-administrativos; inscrições começam no dia 12

Seleção oferece oportunidades para cargos de níveis médio e superior, com salários iniciais de até R$ 5,2 mil, além de benefícios

Inscrições para o concurso devem ser feitas pela internet (Foto: Freepik)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (3), o edital do concurso público para servidores técnico-administrativos em Educação (TAEs). As inscrições estarão abertas entre os dias 12 de agosto e 8 de setembro.

Ao todo, estão sendo ofertadas 114 vagas para diversos cargos dos níveis de classificação D (nível médio) e E (nível superior), com lotação nos campi do Recife, Vitória de Santo Antão, Caruaru e Sertânia.

Para os cargos de nível D, o vencimento básico inicial é de R$ 3.181,39. Já para os cargos de nível E, o salário inicial é de R$ 5.215,39.

Além da remuneração, os servidores terão direito ao auxílio-alimentação, atualmente no valor de R$ 1.192,00, e a outros benefícios previstos na legislação, conforme os requisitos aplicáveis a cada cargo.

A taxa de inscrição será de R$ 120 para os cargos de nível D e de R$ 180 para os de nível E.

As provas estão previstas para os meses de janeiro e março de 2027, a depender do cargo. Os candidatos devem ficar atentos ao cronograma, aos requisitos específicos de cada função, à documentação exigida e às demais regras do processo seletivo.

Todas as informações estão disponíveis no Edital.