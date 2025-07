Acidentes com motos levam, em média, 20 pessoas por dia para hospitais do Grande Recife

Epidemia de mortes e lesões graves por acidentes de moto segue em alta, quase duas décadas após se tornar problema de saúde pública. Crédito: Paulo Paiva/DP (Crédito: Paulo Paiva/DP)

A cada dia, uma média de 20 vítimas de sinistros de trânsito com motocicletas dão entrada nos hospitais públicos do Grande Recife.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), entre janeiro e julho deste ano, 4.054 vítimas de acidentes de moto foram atendidas nos Hospitais da Restauração (HR), Otávio de Freitas (HOF), Getúlio Vargas (HGV), Miguel Arraes, e Dom Hélder, todos na Região Metropolitana.

Do total de vítimas, 81,60% cometeram infrações de trânsito: quase um terço dos acidentados (30,9%) era formado por condutores sem habilitação, o que corresponde a 1.252 vítimas.

Os dados ainda apontam que 23,30% não usavam capacete de proteção, 17,60% estavam sob efeito de álcool, e 9,80% estavam em excesso de velocidade.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Padrão

Os números revelam um padrão: homens jovens, entre 20 e 29 anos, são os que mais se acidentam com motocicletas. Este ano, foram 1204. Na faixa de homens entre 30 e 39 anos, foram 793 acidentados.

Ao todo, 3.288 homens foram vítimas de acidentes com motocicleta, contra 742 mulheres.

Conscientização





No domingo (27), foi celebrado o Dia do Motociclista. Para marcar a data, desde o início do mês de julho, o Departamento Estadual de Trânsito realiza ações como blitze educativas na Região Metropolitana e no interior do estado.

Entre as atividades, programação com o Comitê Regional de Prevenção de Acidentes de Moto do Agreste, com atuação em cidades como Lagoa do Ouro, Terezinha, Jucati, Caetés, Jupi, Bom Conselho, Iati e Calçado.

Em julho, a Escola Pública de Trânsito do Detran-PE realizou duas edições do Curso Básico em Pilotagem Defensiva voltado para os profissionais que realizam serviços de entregas utilizando motocicletas. A formação é totalmente gratuita e já tem novas edições programadas, nos dias 21 e 26 de agosto.