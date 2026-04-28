Idoso 67 anos morre em acidente de motocicleta no Agreste de Pernambuco
O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (27), na Avenida Josina Galvão, no bairro da Cohab, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 28/04/2026 às 08:22
Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)
Um idoso de 67 anos, identificado como Fernando Gomes de Oliveira, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (27), na Avenida Josina Galvão, no bairro Cohab, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia, o acidente ocorreu nas proximidades do Cemitério Novo, quando a vítima retornava para casa.
Segundo as informações, Fernando pilotava uma motocicleta do tipo cinquentinha, de cor preta, quando saiu da Avenida Josina Galvão e, ao tentar entrar na pista de rolamento, acabou sendo atingido por um carro.
Após o sinistro, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro.
O idoso chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Memorial Alzira Ribeiro, no município, mas, devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e teve o óbito confirmado.
Equipes da Polícia Militar do estado realizaram o isolamento da área para os trabalhos de perícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).
O caso está sob a responsabilidade da 91ª Delegacia de Bezerros.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado para apurar todos os fatos.