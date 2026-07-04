Acidente na BR-116 deixa dois mortos e cinco feridos em Cabrobó, no Sertão

A suspeita, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que um veículo utilitário tenha acessado a contramão da rodovia

Acidente na BR-116 deixou dois mortos e cinco feridos em Cabrobó, no Sertão (Divulgação/PRF)

Uma colisão entre uma caminhonete e um veículo utilitário deixou duas pessoas mortas na manhã deste sábado (4), no km 66,9 da BR-116, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco.

A suspeita, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), é de que o veículo utilitário, um HR-V, tenha acessado a contramão da rodovia. A corporação foi acionada por volta das 6h45.

Os dois passageiros da caminhonete, uma mulher de 55 anos e um homem sem idade confirmada, faleceram no local. A motorista do veículo, por sua vez, teve ferimentos leves e não precisou ser socorrida. Ela realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal.

As pessoas no HR-V, um casal e duas crianças de 2 e 11 anos, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital Regional de Salgueiro, também no Sertão. O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

A PRF está no local orientando o trânsito e aguardando a chegada do IC e IML. A Polícia Civil vai investigar o caso.

