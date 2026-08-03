Colisão entre carreta e Kombi deixa passageiro ferido na BR-101, no Recife

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), entre os bairros da Guabiraba e Engenho do Meio. Passageiro da Kombi ficou preso às ferragens e foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas

Um passageiro ficou preso à ferragens e foi socorrido para o Hospital Getúlio Vargas (Divulgação/PRF)

Um sinistro de trânsito envolvendo uma carreta e uma Kombi foi registrado no início da manhã desta segunda-feira (3), no km 59 da BR-101, entre os bairros da Guabiraba e Engenho do Meio, no Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta realizava uma manobra para entrar em uma empresa às margens da rodovia quando a Kombi, que trafegava no mesmo sentido, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira do veículo de carga.

Ainda segundo a PRF, os motoristas da carreta e da Kombi não ficaram feridos. Já um passageiro da Kombi ficou preso às ferragens, foi retirado pelas equipes de resgate e encaminhado ao Hospital Getúlio Vargas.

As circunstâncias do sinistro serão apuradas.

Também na manhã desta segunda-feira (3), outro acidente envolvendo uma carreta foi registrado na BR-101. Desta vez, a ocorrência foi em Abreu e Lima, onde o veículo tombou e interditou totalmente a pista no sentido Igarassu, provocando congestionamento na região.