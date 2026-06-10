Buracos na Rua São Sebastião dificultam trânsito e alteram rota de ônibus em Piedade

Moradores afirmam que problemas no pavimento se repetem todos os anos, principalmente após períodos de chuva (Foto: Diario de Pernambuco)

Motoristas, motociclistas, ciclistas e usuários do transporte público têm enfrentado dificuldades para circular pela Rua São Sebastião, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Um trecho da via, entre o Posto Jardim Piedade e o supermercado Toda Hora, apresenta diversos buracos que obrigam condutores a desviar da pista danificada e, em alguns casos, utilizar a calçada para evitar danos aos veículos.

Imagens registradas pelo Diario de Pernambuco no local mostram a deterioração do pavimento e os transtornos enfrentados por quem precisa passar pela área. A situação se tornou ainda mais preocupante por se tratar de uma das principais ligações viárias do bairro, utilizada por carros, caminhões, ônibus e motocicletas.

Morador de Piedade e motorista, Mateus Soares, de 29 anos, afirma que os problemas na via já provocaram prejuízos financeiros. “Está prejudicando inclusive o carro com o qual eu trabalho. Já deu problema na suspensão por conta dessa buraqueira. Se aqui está ruim, as outras rotas continuam ruins igual. Está assim em todo lugar aqui em Piedade”, disse.

A moradora Alzenir de Souza também criticou a situação da rua e a recorrência dos problemas no local. enquanto aguarda um ônibus. “Todo ano acontece a mesma coisa. Já fizeram serviço aqui este ano e já está tudo esburacado de novo. Parece que fazem só uma camada por cima e, quando a chuva chega, começa a estragar tudo outra vez”, afirmou.

Além dos impactos no trânsito, moradores relatam reflexos no transporte coletivo. De acordo com usuários, a linha 062 - Jardim Piedade deixou de circular pelo trecho mais danificado há cerca de um mês. Com a alteração, passageiros precisam caminhar aproximadamente 500 metros até o ponto de parada mais próximo.

A mudança também afeta a linha 063 - Jardim Piedade (Bacurau). Segundo o Consórcio Grande Recife, os coletivos estão realizando desvios pelas ruas Jarangari, dos Lírios, Avenida Nossa Senhora do Loreto, Avenida Ayrton Senna da Silva e outras vias da região.

Além disso, a Rua São Sebastião já é conhecida pelos frequentes alagamentos registrados durante períodos de chuva. Moradores afirmam que problemas de drenagem e o desgaste do pavimento contribui para o surgimento de buracos, agravando as condições de tráfego.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes informou que a Rua São Sebastião vem recebendo serviços de tapa-buracos nos últimos meses para minimizar os transtornos e garantir melhores condições de circulação.

Segundo a gestão municipal, nesta quinta-feira (11) e sexta-feira (12) estão previstas obras de saneamento executadas pela Compesa e pela BRK Ambiental. Após a conclusão desses trabalhos, a prefeitura promete realizar uma intervenção estrutural mais ampla no trecho compreendido entre as ruas Vera Cruz e Aracaju.

De acordo com a administração municipal, o serviço incluirá a substituição da base do pavimento por Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC), material considerado mais resistente e durável, seguida pelo recapeamento asfáltico da via.