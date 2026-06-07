Cantor morre em acidente de trânsito na BR-232, em Belo Jardim

O acidente aconteceu na sexta-feira (6), na BR-232, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco

O cantor Wilk Lima. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um cantor de 43 anos, identificado como Wilk José Barboza de Lima, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na sexta-feira (6), na BR-232, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo informações repassadas à polícia, Wilk Lima, como era conhecido artisticamente, conduzia um Fiat Uno que colidiu com um caminhão nas proximidades do trevo de acesso ao município de São Bento do Una, também no Agreste, onde morava.

Com o impacto da batida, Wilk sofreu ferimentos graves e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu e morreu no hospital.

Wilk era conhecido por participar de eventos em São Bento do Una. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal, por meio da Delegacia de Belo Jardim. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas. Segundo a Polícia Civil, as diligências foram iniciadas e seguem em andamento até a completa elucidação do caso.

