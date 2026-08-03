Carreta tomba e bloqueia a BR-101 Norte em Abreu e Lima

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (3), no sentido Igarassu, e provoca longo congestionamento nas proximidades do acesso a Caetés

Carreta tomba na BR-101 Norte, em Abreu e Lima (Divulgação/PRF)

Uma carreta tombou na manhã desta segunda-feira (3), no km 52 da BR-101 Norte, em Abreu e Lima, no sentido Igarassu. O sinistro ocorreu por volta das 4h.

De acordo com as informações preliminares, repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor da carreta teria perdido o controle do veículo, que tombou sobre a pista.

O motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro. O veículo bloqueia totalmente a pista, nas proximidades do viaduto de acesso ao bairro de Caetés.

Em razão da ocorrência, o fluxo de veículos está sendo desviado pelo Distrito Industrial de Abreu e Lima. De acordo com a PRF, o trânsito segue lento, mas fluindo, com retenção aproximada até o km 54 da rodovia.