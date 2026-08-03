Volta às aulas: confira esquema de trânsito para retorno das atividades escolares nesta segunda (3) em Recife e Olinda

Cidades-irmãs contarão com esquema especial de trânsito para o dia da volta às aulas nas escolas da rede privada de ensino. Programação conta com ações de conscientização e reforço da segurança viária

O retorno às aulas escolares aumenta o movimento de veículos nas ruas (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As atividades escolares da rede privada de ensino voltam a funcionar plenamente nesta segunda (3), e a movimentação da volta às aulas terá operação especial para o trânsito em Recife e Olinda.

Desta forma, a movimentação no trânsito volta à normalidade, já que a rede pública já retomou as atividades. Os locais de concentração de unidades de ensino pedem atenção especialmente com as crianças e jovens, que transitam nessas áreas.

Diante disso, o Diario de Pernambuco reuniu orientações e os esquemas para a mobilidade nos entornos de áreas escolares nas cidades.

Orientações

O Presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Pernambuco (Cetran), Walker Barbosa, dá algumas orientações para os pais e responsáveis que desejam acompanhar os filhos no primeiro dia de aula.

"Nós temos uma dificuldade aqui nas grandes cidades, onde você tem grandes colégios que são geradores de tráfego. Vários veículos se dirigem para aquele mesmo local. E tem alguns bairros que têm um complicador maior, que é você ter colégios próximos uns dos outros. Isso é um exemplo claro ali na Zona Norte”, explica.

Barbosa destaca que é importante sair de casa um pouco mais cedo para se antecipar aos horários e não correr risco de atrasos pelo fluxo intenso nas ruas, além de sugerir os aplicativos de mobilidade como opção para encontrar caminhos e rotas mais rápidas.

Também é importante redobrar a atenção no volante e manter a calma, aponta o gestor do Cetran. “É muito comum ficarem buzinando. É a inconformidade de ter que estar no engarrafamento, embora ela esteja naquele local todos os dias e saiba que a buzina não vai resolver”, acrescenta.

Por fim, é imprescindível seguir as normas de trânsito para manter a ordem da mobilidade e a segurança de veículos, passageiros e pedestres.

“Muitas vezes os pais param em locais inadequados e desembarcam as crianças de forma inadequada, comprometendo a segurança. Parar em fila dupla e desembarcar a criança pelo lado da rua, em vez de ser pelo lado da calçada. Na pressa, esquecem da segurança”, pontua.



Olinda

Em Olinda, a Operação Volta às Aulas contará com ação de conscientização no entorno de algumas escolas, entre os dias 3 e 7 de agosto.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade, equipes de agentes de trânsito estarão presentes, a partir das 6h30, e nos principais horários de entrada dos estudantes, orientando pais, responsáveis, motoristas, alunos e demais usuários das vias sobre práticas que contribuem para um trânsito mais seguro.

Durante a operação, serão dadas dicas de embarque e desembarque seguro, respeito à sinalização, travessia correta na faixa de pedestres e organização do fluxo de veículos nas proximidades das escolas. A ação acontecerá nos Colégios Santa Emília e Real, em Jardim Atlântico, e DOM, em Casa Caiada.

Recife

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) anunciou que reforçará as ações de segurança viária e no entorno de unidades de ensino da cidade. A operação reúne atividades de educação, fiscalização e engenharia de trânsito.

Durante o período de retorno, agentes e orientadores de trânsito estarão presentes nas proximidades das escolas para orientar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A atuação será concentrada principalmente nos horários de entrada e saída das unidades de ensino, quando há um aumento da circulação de veículos e pedestres, especialmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há maior concentração de instituições educacionais.

Ações educativas também serão realizadas no retorno dos estudantes. Os personagens da Liga da CTTU e a capivara Méry Cristina participarão das atividades, levando orientações de forma lúdica para crianças e adultos que chegam às escolas de carro, bicicleta e a pé.

A CTTU reforça ainda a orientação para que pais, mães e responsáveis verifiquem a regularidade do transporte escolar contratado, que deve ser autorizado pela Autarquia e ter o selo do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), que comprova a aprovação na vistoria semestral.

“Também é recomendado buscar referências sobre o motorista, formalizar contrato com o prestador do serviço e manter os contatos do condutor e do auxiliar”, destaca a corporação.

Detran

O Detran-PE também promove, nesta segunda (3), uma ação de volta às aulas no Colégio Auxiliadora, no bairro das Graças, no Recife.

A atividade promoverá abordagens educativas no trânsito, orientando pais, responsáveis, condutores e estudantes sobre a importância da travessia segura, do respeito à sinalização, da redução da velocidade nas áreas escolares e dos cuidados durante o embarque e desembarque de alunos.

