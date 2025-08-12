Pernambuco empossa 2.299 novos policiais militares para reduzir déficit de efetivo

Cerimônia foi realizada na Arena Pernambuco e efetivo começam a atuar a partir dos dia 18 de agosto

Efetivo começa atuação nas ruas em 18 de agosto (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Pernambuco empossou, ontem, 2.299 novos policiais militares para reforçar a segurança no estado e reduzir o déficit de quase 40% no efetivo. A cerimônia ocorreu na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana. Antes da realização do concurso público, em 2024, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) contava com pouco mais de 15 mil homens e mulheres nas suas fileiras.



Os novos PMs concluíram sete meses de formação no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), polos Curado e Imbiribeira, sob supervisão da Academia Integrada de Defesa Social (ACIDES). O curso, realizado entre dezembro de 2024 e julho de 2025, foi a última etapa antes do ingresso efetivo na corporação. A turma foi composta por 1.979 homens e 320 mulheres, que passam a integrar o Quadro Policial Militar Geral (QPMG) da corporação.



A governadora Raquel Lyra informou que os policiais começam a atuar em 18 de agosto em áreas mapeadas como críticas pela Secretaria de Defesa Social (SDS). De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, até o final de 2026, a força contará com 5 mil novos integrantes. No entanto, um terço deles entrará para substituir os que já estão saindo da Força.



“São homens e mulheres que dedicaram a sua formação por sete meses, que fizeram uma grande disputa para poder entrar nesse concurso e que agora vão servir ao nosso estado. Chegam num momento muito importante, em que a gente, por 15 meses consecutivos, consegue celebrar a redução de homicídio e redução de crimes contra o patrimônio”, afirmou a governadora.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4 < >

O curso teve carga horária de 1.080 horas-aula e incluiu 36 disciplinas, como Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Sistema de Segurança Pública, Abordagem Policial, Simulação de Ocorrências e Tiro Policial Defensivo. A previsão é que, até agosto de 2026, sejam incorporados 7 mil novos profissionais de segurança pública.



“Em 8 de setembro começa uma segunda turma com mais 2.400 soldados. Nós temos cursos em andamento da Polícia Civil de Pernambuco, do Corpo de Bombeiros, e da Polícia Científica em breve. Então, até agosto do ano que vem, nós teremos mais 7 mil novos profissionais de segurança pública. O trabalho está sendo feito, é uma entrega importante hoje e vamos continuar trabalhando para reduzir a criminalidade do estado”, destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.



De acordo com o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Pernambuco possui atualmente 21.491 policiais civis e militares, enquanto a recomendação da ONU é de 34.940 para atender à população. O déficit de 13.449 agentes corresponde a 38,5% do efetivo necessário. Entre 2013 e 2023, o efetivo da Polícia Militar de Pernambuco diminuiu 16,9%. Em 2013, havia 19.926 PMs em atividade.