Crime aconteceu na tarde deste domingo (26), no Centro de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Suspeitos fugiram com a motocicleta da vítima

Idoso de 76 anos é baleado ao tentar impedir roubo da moto do neto em Goiana, na Mata Norte (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um homem de 76 anos foi baleado de raspão no pescoço ao tentar impedir o roubo da motocicleta do neto, de 22 anos, na tarde deste domingo (26), na Avenida Nunes Machado, no Centro de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

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As imagens mostram o momento em que dois suspeitos dobram uma esquina e seguem em direção ao veículo, que estava estacionado. O idoso aparece logo atrás e, ao perceber a ação, tenta impedir o roubo. Nesse momento, um dos criminosos saca uma arma de fogo e dispara contra ele.

Após ser atingido de raspão no pescoço, o idoso cai no chão. Segundo informações da polícia, os suspeitos também efetuaram um disparo contra o neto, de 22 anos, mas ele não foi atingido. Em seguida, a dupla fugiu levando a motocicleta.

O idoso, cuja identidade não foi divulgada, foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde da região. O estado de saúde dele não foi informado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) e está sendo investigado pela 11ª Delegacia Seccional de Goiana.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria", informou a corporação.

