Jovem que atropelou e matou trabalhador em Boa Viagem vai a júri popular

Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz responde por um homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio pelo caso ocorrido na Avenida Boa Viagem

Atropelamento vitimou Alex Nunes Viana Bezerra durante montagem de palco (Foto: Reprodução)

O estudante Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, de 21 anos, acusado de atropelar e matar o trabalhador Alex Nunes Viana Bezerra enquanto ele montava a estrutura de um palco na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será submetido a júri popular. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (29), após uma audiência que durou cerca de 10 horas na 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

O estudante responde por três crimes, sendo um homicídio consumado, com as qualificadoras de meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima, e duas tentativas de homicídio contra outras duas pessoas que estavam no local do atropelamento.



A audiência teve início pela manhã, no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife. Durante a sessão, foram ouvidos o réu, testemunhas de acusação e de defesa. Ao fim da instrução, o magistrado decidiu pronunciar o estudante, encaminhando o caso para julgamento pelo Tribunal do Júri. A data da sessão ainda será definida.

O atropelamento

O atropelamento ocorreu na madrugada de 29 de novembro, na Avenida Boa Viagem. Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos, trabalhava na montagem da estrutura de uma feira cultural quando foi atingido pelo veículo conduzido por Gabriel.

Com o impacto, o trabalhador foi arremessado, teve uma das pernas decepadas e morreu no local. Segundo familiares, ele fazia hora extra para comprar uma geladeira para a mãe. O momento do atropelamento foi registrado por uma câmera de segurança.

No dia do acidente, Gabriel teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia e foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Em dezembro, porém, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu habeas corpus ao estudante, que passou a responder ao processo em liberdade. A acusação sustenta que ele dirigia sob efeito de álcool no momento do atropelamento.

Agora, caberá ao Tribunal do Júri decidir se o réu é culpado pelos crimes atribuídos a ele e qual será a eventual pena.