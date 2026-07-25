Treze pessoas são levadas à delegacia após vandalismo com "guerra de tinta" em Paulista

Grupo é suspeito de promover tumulto e danificar veículos e muros de residências de Paulista, no Grande Recife

Carro foi vandalizado durante ação em Paulista (Foto: PMPE/Divulgação)

Treze pessoas foram conduzidas à Delegacia de Paulista na tarde de sexta-feira (24), suspeitas de envolvimento em um ato de vandalismo no bairro de Maranguape I, em Paulista, no Grande Recife. A ação foi realizada por policiais militares do 17º Batalhão da Polícia Militar (BPM) após denúncias de moradores.



Segundo a PM, as equipes foram acionadas com a informação de que um grupo formado por cerca de 50 pessoas promovia tumulto, correria e uma “guerra de tinta” na localidade. Durante a ação, sacos de tinta foram arremessados contra veículos e muros de residências, provocando transtornos aos moradores.



Após realizar diligências na região, os policiais localizaram 13 suspeitos reunidos na Praça Emílio Russell. Durante a abordagem, foi encontrada com um dos envolvidos, maior de idade, uma mochila contendo 20 sacos plásticos com tinta.



Os 13 suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Paulista, onde foram adotadas as medidas cabíveis. De acordo com a Polícia Militar, os responsáveis pelos adolescentes também compareceram à unidade policial para acompanhar os procedimentos legais.

