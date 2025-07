Estação de BRT é alvo de vandalismo no Centro do Recife

O Diario pediu informações ao governo do estado e aguarda resposta (Foto: Rafael Vieira/DP)

A estação do BRT da Avenida Martins de Barros, no Centro do Recife, amanheceu, nesta segunda (21), com sinais de vandalismo.

Imagens registradas por uma equipe do Diario mostram vidraças quebradas e vidros espalhados pelo chão.

Nas imagens, também é possível observar peças de ferro quebradas dentro da estação.

A Estação Istmo do Recife fica na Avenida Martins de Barros, pico depois do cruzamento com a Avenida Primeiro de Março, no centro da capital pernambucana.

O Consórcio de Transporte Metropolitano disse que o custo de uma janela quebrada em estação de BRT é de R$ 3.500.