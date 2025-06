Moradores denunciam vandalismo na Academia da Cidade no Alto José Bonifácio

Unidade de "Academia da Cidade" situada no Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, teve aparelhos danificados durante as comemorações juninas

Moradores relataram o choque ao encontrar os equipamentos destruídos (Foto: Reprodução/TV Guararapes)

Moradores do Alto José Bonifácio, na Zona Norte do Recife, denunciam que a Academia da Cidade do bairro, um aparelho municipal para prática de musculação, foi palco de atos de vandalismo e desordem, na última véspera de São João (23).

Pessoas que utilizam os aparelhos de exercícios contaram, em entrevista à TV Guararapes, que ao chegarem na manhã da quarta (25), se depararam com os maquinários rasgados e danificados.

“Na quarta feira (25), quando voltamos a fazer nossos exercícios, nos deparamos com nossos equipamentos rasgados e destruídos, e ficamos totalmente tristes, porque isso é um benefício para nossa saúde e comunidade, foi feito para todos nós. Foi muito constrangedor me deparar com essa situação”, comentou uma das moradoras.

“Foi um vandalismo muito grande. Eu vi tudo, foi a madrugada todinha. Foram muitos fogos em cima das casas, das pessoas que passavam. A polícia não passou nessa hora. Parecia um lugar sem lei. Foi horrível”, contou outra residente do local.



Em nota, a Prefeitura do Recife (PCR) informou que, após tomar conhecimento do ocorrido, registrou um boletim de ocorrência para identificar os autores.

Ainda de acordo com a gestão, a Secretaria de Esportes realizará o conserto dos equipamentos será realizado nos próximos 15 dias.

“Ao mesmo tempo, a Prefeitura do Recife pede a colaboração da população para cuidar do patrimônio público, que tem a finalidade de promover saúde e o bem-estar social de todos”, finalizou.