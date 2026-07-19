Homem é preso após invadir local de trabalho da ex-companheira para agredi-la

Na última quinta-feira (16), homem invadiu local de trabalho da ex-companheira, localizado no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes

Vítima foi acolhida pelo Centro de Referência Maristela Just (Google Street View/reprodução)

Um homem de 34 anos foi preso após invadir o local de trabalho da ex-companheira para agredi-la, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, na última quinta-feira (16). De acordo com a Polícia Civil, ele descumpriu uma medida protetiva de urgência determinada pela Justiça em favor da vítima.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o agressor invade o estabelecimento, dando socos e tapas na mulher. Ele só para quando é contido por outro homem, que intervém em favor da vítima.

Depois disso, é possível ver que o agressor foge do local. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado por equipe policial e conduzido para a Delegacia de Cavaleiro, para realização dos procedimentos cabíveis.