Três sobreviventes de acidente no Sertão recebem alta; quarta vítima segue internada no HR

Enquanto os sobreviventes seguem em recuperação, familiares e amigos se despedem das vítimas fatais do acidente. Os sepultamentos ocorrem na tarde desta sexta-feira (24), em Petrolândia e Custódia

Homem foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Três dos quatro sobreviventes do acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia e um caminhão-baú, na PE-360, entre Floresta e Ibimirim, no Sertão de Pernambuco, já receberam alta hospitalar e seguem em recuperação.

Segundo informações repassadas pela prefeitura do município, Andrea Bezerra Leite, de 35 anos, recebeu alta e já está em sua residência, em Petrolândia, onde passa bem. Segundo familiares, ela realizou uma ressonância magnética e o exame não identificou nenhum trauma.

Outros dois sobreviventes receberam alta do Hospital da Restauração, no Recife, nesta sexta-feira (24). Raila Pereira da Silva, de 27 anos, foi avaliada e liberada pela equipe médica. Ela se encontra na Casa de Acolhimento. Já o filho, de 5 anos, foi avaliado pela Cirurgia Pediátrica e liberado. Ambos retornarão juntos ao município em transporte organizado pela prefeitura.

José Roberto Ferreira de Rezende, de 46 anos, permanece internado no Hospital da Restauração. Ele foi liberado pela Neurocirurgia e pela Cirurgia Geral. Realizou tomografia da coluna, na qual foi constatada uma fratura no acetábulo esquerdo. Segundo informações repassadas à prefeitura, José segue internado sob os cuidados da Ortopedia e passará por uma nova tomografia da bacia.

Enquanto os sobreviventes seguem em recuperação, familiares e amigos se despedem das vítimas fatais do acidente. Os sepultamentos ocorrem na tarde desta sexta-feira (24), em Petrolândia e Custódia.



Relembre o caso



O acidente aconteceu por volta das 5h da quinta-feira (23), quando a van que transportava pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia colidiu com um caminhão-baú na PE-360, entre Floresta e Ibimirim.

O motorista do caminhão, Edvaldo, de 51 anos, conhecido como “Val”, também morreu na colisão, elevando para sete o número de vítimas fatais.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, sete vítimas foram encontradas mortas no local, sendo seis nas proximidades da van e uma carbonizada no interior do caminhão. Uma pessoa foi retirada das ferragens pelas equipes de resgate e encaminhada para uma unidade de saúde. Antes da chegada dos bombeiros, outras três vítimas, duas mulheres e uma criança, já haviam sido socorridas por populares.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área e o controle do tráfego durante o atendimento da ocorrência. A Polícia Científica fez a perícia no local, e a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as circunstâncias da colisão, por meio da Delegacia de Floresta.

