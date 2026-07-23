Saiba quem são as vítimas que morreram no acidente entre van com pacientes e caminhão no Sertão

Sete pessoas morreram após colisão na PE-360, entre Floresta e Ibimirim, Sertão de Pernambuco

Moradores estavam sendo levados para consultas em Arcoverde, no Sertão. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

A Prefeitura de Petrolândia, no Sertão de Pernambuco, divulgou a lista com os nomes das vítimas fatais após colisão entre caminhão e van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) na PE-360 nesta quinta-feira (23). Ao todo, sete pessoas morreram e quatro ficaram feridas.

As vítimas fatais que estavam na van são Ricardo Eduardo de Souza, Hilda Maria de Lima, Maria Luiza Cerqueira Ferraz, Josefa Ferreira da Silva, Luzilene Maria Silva Mira e Francisca Maria da Silva Cruz.

A sétima vítima é o motorista do caminhão. A Prefeitura de Petrolândia informou saber apenas que ele é do Recife.

Ricardo Eduardo de Souza era o motorista da van. Ele era funcionário do município de Petrolândia, estava de folga, mas foi contratado para fazer a viagem.

Entenda o acidente

O grave acidente envolvendo uma van que transportava pacientes do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e um caminhão deixou sete pessoas mortas por volta das 5h desta quinta-feira (23), na PE-360.

A van transportava moradores de Petrolândia que seguiam para Arcoverde para tratamento de saúde. Durante o trajeto, o veículo colidiu com um caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as sete vítimas morreram no local, sendo seis nas proximidades da van e uma no interior do caminhão-baú, que foi encontrada carbonizada.

Além dos Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) foram mobilizadas para atender a ocorrência, realizar a perícia e fazer a remoção dos corpos. A Delegacia de Floresta irá apurar as circunstâncias do acidente.

A Prefeitura de Petrolândia decretou luto de três dias. Segundo o prefeito do município, Fabiano Marques, o caminhão invadiu a pista contrária e atingiu a van.