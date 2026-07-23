Acidente no Sertão: Prefeitura de Petrolândia decreta luto oficial de três dias

Prefeito de Petrolândia, Fabiano Marques (Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Petrolândia decretou luto oficial de três dias no município após a morte de sete pessoas em um acidente entre uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da prefeitura e um caminhão-baú na PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão do estado. O decreto nº 1.434/2026 foi publicado nesta quinta-feira (23) pelo prefeito Fabiano Jaques Marques.

No documento, o gestor afirma que a medida considera o “grave acidente ocorrido na rodovia PE-360 com petrolandenses que estavam em translado para a cidade de Arcoverde para tratamento fora do domicílio (TFD)”, além do “consternamento da população petrolandense para com as famílias e o sentimento de solidariedade por estas grandes perdas”.

O luto oficial terá duração de três dias, contados a partir desta quinta-feira. Em nota de pesar divulgada nas redes sociais, o prefeito afirmou que “Petrolândia chora a perda de seus moradores e compartilha essa ferida”.

“Nenhuma palavra é capaz de aliviar a dor de uma despedida tão repentina. Estive no local do acidente prestando o socorro possível nas últimas horas, e agora volto meus pensamentos exclusivamente para o luto das famílias afetadas”, disse o gestor.

Entenda o acidente

O grave acidente envolvendo uma van que transportava pacientes do TFD e um caminhão deixou sete pessoas mortas por volta das 5h desta quinta-feira (23), na PE-360.

A van transportava moradores de Petrolândia que seguiam para Arcoverde para tratamento de saúde. Durante o trajeto, o veículo colidiu com um caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as sete vítimas morreram no local, sendo seis nas proximidades da van e uma no interior do caminhão-baú, que foi encontrada carbonizada. Ainda de acordo com a corporação, três vítimas, sendo duas mulheres e uma criança, foram socorridas para unidades de saúde antes da chegada dos Bombeiros. Outra vítima foi retirada das ferragens pelas equipes de resgate.

Entre as vítimas fatais está o motorista da van, Carlos Eduardo de Souza, conhecido como Cau. As identidades das demais vítimas não foram divulgadas.

Além dos Bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar, do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto de Medicina Legal (IML) foram mobilizadas para atender a ocorrência, realizar a perícia e fazer a remoção dos corpos. A Delegacia de Floresta irá apurar as circunstâncias do acidente.

