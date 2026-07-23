"Caminhão invadiu contramão e atingiu van com pacientes", diz prefeito sobre acidente com sete mortes no Sertão

Quatro pessoas ficaram feridas. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O prefeito de Petrolândia, no Sertão, Fabiano Marques (Republicanos), informou ao Diario de Pernambuco que o acidente na PE-360, que resultou em sete mortos nesta quinta-feira (23), foi causado após caminhão invadir contramão e atingir uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

"Ainda está sendo realizado o trabalho de perícia, mas a informação que temos é que o caminhão vinha no sentido contrário, invadiu a pista contrária e foi direto para cima da van", diz. O motorista do caminhão é uma das vítimas fatais. Além dele, havia nove pacientes na van.

Segundo o prefeito, a posição dos veículos, marcas de pneu na pista e relatos iniciais da equipe de perícia apontam para a invasão da pista contrária. A colisão ocorreu entre os municípios de Floresta e Ibimirim.

Além dos sete mortos, quatro pessoas ficaram feridas. Eles foram encaminhados inicialmente para unidades de saúde em Floresta e Ibimirim e, em seguida, um foi transferido para Serra Talhada e os demais ao Recife.

Os corpos dos mortos foram levados para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina, onde deverão ser identificados.

Marques afirma que a prefeitura foi mobilizada para dar apoio logístico e funerário aos familiares das vítimas.

Ainda segundo o prefeito, a van que transportava os pacientes da cidade estava regular. "Estava em perfeitas condições. O motorista era funcionário do município. Ele estava de folga e foi contratado para esta viagem", diz. O motorista da van, identificado como Ricardo Eduardo, teve a morte confirmada.

Marques diz que a van foi locada após o veículo da prefeitura "dar problema". O destino era Arcoverde, para consultas.

"Temos que dirigir por nós e pelo outro. A cidade está em clima de comoção e é seguir em frente. Que isso sirva de alerta para outros municípios, que também têm procedimentos para fazer em outras cidades", comenta.