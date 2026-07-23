Acidente com van de pacientes deixa sete mortos no Sertão de Pernambuco

Veículo da Prefeitura de Petrolândia colidiu com um caminhão na rodovia PE-360, entre as cidades de Floresta e Ibimirim. Van ficou totalmente destruída

Acidente entre van do Transporte Fora de Domicílio e caminhão deixou sete mortos na PE-360, no Sertão (Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente entre um caminhão e uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia deixou sete pessoas mortas às 5h desta quinta-feira (23). O acidente ocorreu na rodovia PE-360, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no Sertão do estado.

Segundo as primeiras informações, nove pessoas estavam na van. As vítimas fatais são sete ocupantes do veículo e o motorista do caminhão.

De acordo com a Polícia Civil, a van ficou totalmente destruída. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Ainda conforme a polícia, a ocorrência segue em andamento.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Petrolândia afirmou que “um trágico acidente” envolveu moradores da cidade. “Neste momento, estamos acompanhando a situação de perto, buscando todas as informações e prestando o suporte necessário às vítimas e seus familiares. Seguimos em oração e solidários com todos os envolvidos”, informou o texto.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado, no início da manhã desta quinta-feira (23), para atender a uma colisão envolvendo um caminhão-baú e uma van de passageiros, na PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no sertão pernambucano.

Durante a atuação, as equipes localizaram sete vítimas em óbito, sendo seis nas proximidades da van e uma no interior do caminhão-baú, que foi encontrada carbonizada. No local, uma vítima foi retirada das ferragens pelas equipes de resgate e encaminhada para uma unidade de saúde.

Antes da chegada do CBMPE, outras três vítimas, sendo duas mulheres e uma criança, já haviam sido retiradas por populares e socorridas para unidades de saúde. Foram empenhadas três viaturas operacionais e realizado o resfriamento do veículo de carga. A ocorrência segue em andamento.

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio da 1ª CIPM, prestou apoio à ocorrência, fazendo a segurança da área, o controle do fluxo de veículos, a preservação do local e o suporte aos órgãos responsáveis pelo socorro às vítimas e pelos demais procedimentos cabíveis.

A Polícia Científica de Pernambuco realizou as perícias no local. A Polícia Civil de Pernambuco iniciou as primeiras diligências. O caso vai ser investigado pela Delegacia de Floresta.