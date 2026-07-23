Raquel Lyra e João Campos emitem nota de pesar sobre acidente no Sertão

Acidente com sete mortos envolveu uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia que transportava os pacientes para Arcoverde e um caminhão baú

Acidente entre van do Transporte Fora de Domicílio e caminhão deixou sete mortos na PE-360, no Sertão (Reprodução/Redes Sociais)

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o ex-prefeito do Recife e pré-candidato ao governo estadual, João Campos (PSB), lamentaram o acidente que vitimou sete pessoas na PE-360, entre os municípios de Floresta e Ibimirim, no Sertão do estado. O acidente envolveu uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) da Prefeitura de Petrolândia que transportava os pacientes para Arcoverde e um caminhão baú. Segundo o secretário de governo de Petrolândia, Igor Soares, ainda não há identificação das vítimas.

Em nota de pesar, Raquel informou que expressou a sua “profunda solidariedade” e comunicou ao prefeito de Petrolândia, “as providências já realizadas pelo governo”. “Que Deus, em sua infinita misericórdia, console os familiares, amigos, a população de Petrolândia e todos que sofrem nesta hora de despedida”, afirmou no texto.

Segundo João, “é difícil encontrar palavras diante de uma tragédia tão dolorosa”. “Neste momento de profunda dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos das vítimas, com toda a população de Petrolândia. (...) Que Deus acolha as vítimas e conceda força e conforto aos corações de todos os entes queridos”, disse em publicação nas redes sociais.

